Andres Merits: maskikohustuse võiks kaotada, aga ühistranspordis erandina alles jätta 

Teadusnõukoja liige kommenteeris ka Indrek Sauli arvutusi, et jaanipäevaks võib Eestis senise vaktsineerimise jätkuga karjaimmuunsuse saavutada. Merits ütles, et Sauli arvutused on täpsed, kuid me ei tea täpselt, kui suur on viiruse leviku efektiivsus ning kas 70 protsenti on kriitiline piir.