LUGEJAKIRI | Meie pere koroonatõbi on lõpuks läbi, aga tahame tänada väga hoolivat, mõistvat ja rahulikku kiirabitöötajat! 

„Tänaseks on see siis lõpuks läbi – meie pere koroonatõbi,“ kirjutab Liia Kotkas. Ta ei taha meenutada kannatusi, mida see haigus põhjustas talle ja abikaasale. Õhtulehele ajendas teda kirjutama hoopis üks kiirabitöötaja – Toomas Strelnieks Kehra Karell kiirabist. „Tänan teda väga selle eest, et ta võtab oma tööd nii südamega!“