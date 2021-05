Tuleval aastal AstraZeneca ja Jansseni vaktsiini Eestis enam ei kasutata, 400 000 doosi annetatakse 

Eestis on hetkel kasutusel kaks mRNA vaktsiini (Pfizer-BioNTech ja Moderna) ning kaks adenoviirusvektor vaktsiini (AstraZeneca ning Janssen). Kliinilised uuringud on näidanud, et adenoviiruspõhiste vaktsiinide tõhusus võib olla mõjutatud nende enda poolt tekitatud immuunsusest.

Teadusnõukoja liige ja rakendusviroloogia professor Andres Merits sõnab, et on väga tõenäoline stsenaarium, et iga järgneva vaktsineerimisega oleks mõju aina väiksem.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmanni sõnul on Euroopa Liidus algatatud arutelud kasutuseta jäänud vaktsiinide annetamise teemal.