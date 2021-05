Eksperdid: koroonatesti nõudmine suvise kontserdi väravas ei ole diskrimineeriv 

Terviseameti juht Üllar Lanno ütles, et konkurents kiirtestide ja testi läbiviijate vahel on turul olemas ning plaanitav kord on võimalus selleks, et üritused saaks turvaliselt toimuda.

„Kas me ootame täna veel nakkuse madalamaks minemist ja seal püsimist. Arvestades sellega, et me selle nakkusega peame koos elama. Või teine võimalus, et me kaotame kõik valvsuse ja piirangud ja ühel hetkel avastame tagantjärele, et nakkus on jõudnud ühiskonnas jälle nii kaugele levida, et meil on vaja hakata uuesti uusi piiranguid peale mõtlema,“ märkis Lanno.