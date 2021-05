Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse juhataja: Eestisse on vaja luua vaktsiinitehas 

Ehin kirjutab Eesti Arenguseire keskuse blogis , et koroonapandeemia ühe järeldusena on tulevikuriskide maandamiseks vaja Eestisse luua võimekus vaktsiinide tootmiseks.

„Pandeemia on kestnud juba üle aasta. Selle jooksul oleme näinud, et kriisiolukorras on iga riik eeskätt enda eest väljas. Peame arvestama võimalusega, et pandeemia raugemine on ajutine ja piirangute leevenedes ning uute, muteerunud tüvede tekkimisel saab viiruse levik jälle hoogu juurde. Seepärast on ettenägelikud riigid, näiteks Kanada ja Soome, alustanud oma vaktsiiniprogrammiga ja/või vaktsiinitehase ehitamisega,“ nendib Ehin.