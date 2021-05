Mari-Anne Härma: nakatumised on vähenenud üle ootuste hästi

„Kõige ilusamate stsenaariumite korral võime juulis, juuli lõpus näha juba nullipäevi. See on üle ootuste ilus langus, mis praegu on olnud,“ rõõmustas Härma.

Elanikkonna vaktsineerituselt on Eesti 50 protsendi lähistel, karjaimmuunsuse saavutamiseks on varem räägitud 70protsendisest vaktsineeritusest elanikkonnas. „50 protsenti annab efekti juba,“ märkis Härma, lisades, et seda on näha nii Eesti kui teiste Euroopa riikide pealt, et nakatumiste arvud on hakanud langema.