Ööpäevaga lisandus 131 positiivset testi, haiglaravi vajab 122 patsienti

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 470 706 inimesele, kellest 208 087 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 262 619 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 4427 doosi, kokku on manustatud 702 986 vaktsiinidoosi.

COVID-19 vastu vaktsineerimine on avatud inimestele, kes on vähemalt 16 aastased. Aja saab broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee ja kesksel telefonil 1247 (kl 8.00-20.00). Vabu aegu lisatakse vastavalt saabuvatele vaktsiinitarnetele.

Tehniliste küsimuste või digiregistratuuris aja broneerimise osas võib võtta ühendust TEHIKu kasutajatoega telefonil 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee (iga päev kell 7-22).

Laadi alla HOIA rakendus

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 277 106 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 6833 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 51.

Selleks, et HOIA saaks lähikontaktseid teavitada, peab see olema alla laaditud ja aktiveeritud enne haigestumist. Haigestunuks märkimise järel on HOIA oma eesmärgi täitnud ja lakkab teavitusi saatmast. Peale tervenemist on kasutajal võimalik taas HOIA alla laadida või selle seadetest oma andmed kustutada ning see alustab tööd otsast peale.