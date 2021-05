BAKTER, MIS SUUDAB TEKITADA VÄHKI: Eestis on sellega nakatunud üle poole inimestest 

Kes poleks kuulnud headest ja halbadest bakterites ning sellest, kui oluline on nende tasakaal. „Enne H. pylori avastamist 1980. aastatel usuti, et magu on steriilne. Praeguseks on leitud, et maos on kindel mikroorganismide kooslus, kuid H. pylori nakkus muudab loomulikku tasakaalu väga tugevasti. Muutunud mikroorganismide kooslus aitab kaasa maovähi tekkele,“ kirjeldab Spuul, kes juhib tehnikaülikoolis teadusrühma, mis uurib helikobakteri mõju mao ja soolestiku mikrobiootale ja maksale.