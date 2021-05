VAKTSIINIDE KÕRVALTOIMED: teatati ka kõritursest ja närvikahjustustest, mis vajasid ravi 

Järgnev on kokkuvõte eelmisel nädalal (24.–30. mai) saadetud kõrvaltoimete teatiste kohta, milles kirjeldati vaktsineerimise järgselt tekkinud kaebusi, mis ei pruugi olla vaktsiiniga seotud. See tähendab, et teavet ei tohi tõlgendada selliselt, nagu oleks kõikide nende kaebuste põhjuseks vaktsiin, märgib ravimiamet.