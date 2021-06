Koroonaviiruse taandumise mõjud: Ida-Tallinna keskhaiglas on taastunud plaaniline ravi kõikidel erialadel, Põhja meditsiinistaap lõpetab regulaarsed kohtumised 

„Põhja staabi haiglates on COVID-haigete ravivajadus tänaseks drastiliselt vähenenud. Kui tipphetkel oli Põhja regiooni haiglates kokku ravil 525 COVID-haiget, siis tänahommikuse seisuga on neid haigeid vaid 37. Langus on ligi 15 korda,„ rääkis Põhja meditsiinistaabi juht Urmas Sule .“Selle keeruka olukorra lahendamisel on äärmiselt oluline olnud raviasutuste vaheline ladus koostöö kõikidel tasemetel. Kõige aluseks on aga tervishoiutöötajate ennastsalgav panus. Tänu ja tunnustus inimestele, kes hädaolukorra lahendamiseks on oma panuse andnud ja teevad seda ka täna,“ rääkis dr Sule.