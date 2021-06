Kolmapäevast kaob maskikandmise kohustus 

„Tänu Eesti inimeste pingutustele koroonaviiruse tõrjumisel ja aktiivsele vaktsineerimisele on nakkusnäitajad kenasti langenud,“ ütles peaminister Kaja Kallas. „See annab võimaluse muuta koroonaajastu kõige nähtavama nõude – maski kandmise – kohustuslikust soovituslikuks. Alates kolmapäevast pole seega enam kohustuslik kanda avalikes siseruumides maski. Samas tahan panna kõigile südamele, et koroonaviirus pole kuskile kadunud ja seetõttu soovitame jätkuvalt maski kanda kinnistes ja rahvarohketes kohtades ning muidugi ka siis, kui terviseamet või tööandja maskikandmise kohustust teatud olukordades nõuab.“

Üleriigiline maskikandmise kohustus lõpeb kõikides avalikes siseruumides, hooldekodudes ja haridusasutustes, kus see seni kehtinud on. See puudutab nii poode, teenindusasutusi, haridust, kultuuri, sporti, kirikuid, meelelahutust jm. Maski kandmine või suu ja nina katmine on endiselt soovitatav kinnistes ja rahvarohketes kohtades, kus on kehv ventilatsioon ja distantsi hoidmine võõrastest inimestest pole võimalik, näiteks ühistranspordis.