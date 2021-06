Valitsus lubab korraldada nakkusohutuse tagamisel suurema osalejate arvuga üritusi 

Eeldusel, et ürituste korraldajad nõuavad kõikidelt külastajatelt tõestamist, et nad on koroonaviiruse läbipõdenud, Covid-19 vastu vaktsineeritud või neil on ette näidata negatiivne koroonatest, saab juuni keskpaigast korraldada üritusi kuni 9000 inimesele.