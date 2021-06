KOOS SUVEGA SAABUB KA DEPRESSIOON? Siin on viis head lahendust, mis aitavad leida elurõõmu! 

Soojade ilmadega muutub ka riietusstiil, mis on võib kohati olla väga avar ja paljastav. Kui inimesel on juba varem ebakindlus keha ja välimuse suhtes, võib napp riietus tunduda äärmiselt ebamugav. Võib tekkida tunne, et sa ei näe nii hea välja kui teised ning peaksid ennast peitma riiete alla.

Foto: Pixabay

Filmidest ja lauludest on jäänud mulje, et romantikata pole suve. On tunne, et kindlasti peaks olema keegi eriline, kellega suve jagada, sest muidu jääd jälle millestki ilma. Sõpradel on ju kõigil see eriline keegi olemas.