VIDEO | Härma: maski on mõtet kanda rahvarohketes kohtades

„Kui ühistransport on inimesi täis, siis on maski mõistlik kanda. Kui bussis on ainult paar inimest, pole see mõistlik. Samuti poes, kui seisate paljude inimestega järjekorras, on mõistlik maski kanda. Kui pood on tühi, ei tasu kanda. Tuleb ise tunnetada, kas on oht nakatuda, siis tasub kanda, kui riski pole, siis ei tasu kanda. Risk avalikus ruumis nakatuda on endiselt olemas, kuigi see risk on vähenenud,“ rääkis Härma.