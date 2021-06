RINNAVÄHKI PÕDENUD NAINE: „Mul oli valida – arene või sure. Valisin arengu.“

Foto: Martin Ahven

Reet Suurkask (55) sai seitse aastat tagasi rinnavähidiagnoosi. Ükskõik kui jubedalt ta ennast keemiaravi ajal ka tundis, usk ei kadunud. Ta oli otsustanud terveks saada! Reet on tõestus, et täisväärtuslik elu on võimalik ka pärast rasket haigust.