ARST SELGITAB: mida teha, kui kõrvad jäävad pikaks ajaks lukku? 

Kõrvad jäid lukku Foto: Istockphoto

„Ühel hommikul ärkasin nii, et kõrvad olid lukus. Mõtlesin, et see on ajutine, aga niimoodi jäi see terveks päevaks, kuigi aeg-ajalt püüdsin neid kordamööda lahti pumbata. Ka kaks järgmist päeva olin veidi nagu vati sees, kuigi olukord tasapisi normaliseerus. Kas see on tõsine nähtus, millega peaks arsti poole pöörduma?“ küsib Tiiu lugeja.