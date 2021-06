ARST SELGITAB: kas see on normaalne, kui vanainimesed ei tunne enam kõdi?

„Käisin massööri juures ja sattusime arutlema selle üle, et lapsed kardavad kõdi, aga vanainimesed enam mitte. Ka mina ei hakka oma 50 eluaasta juures enam väänlema, kui näiteks jalataldu masseeritakse (nagu mu lapselaps), vaid hoopis naudin puudutusi ja silitusi. Kas see tähendab, et olen kaotanud oma naha tundlikkuse? On see vananedes normaalne?“ küsib Tiiu lugeja.