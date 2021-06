PSÜÜHIKAHÄIRE VÕI MENOPAUS: miks iga asi ajab haledalt nutma? 

„Öelge, kas see on mingi psüühikahäire tunnus, kui hakkan iga haledama asja peale nutma? Vaatan filmi või loen mõnda kurba uudist ja pisarad hakkavad jooksma. See on tekkinud viimase poolaastaga, varem seda nii palju ei olnud. Olen 55aastane, äkki on see seotud üleminekueaga?“ kirjutab Tiiu lugeja.