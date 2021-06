TUBAKAST LOOBUMISE NÕUSTAJA: „Pole vahet, kas sa suitsetad kaks või kümme sigaretti – ikka oled nikotiinisõltuvuse haardes." 

Eesti kogenuim tubakast loobumise nõustaja Tiiu Härm kinnitab, et tema vastuvõtul käib palju eakaid inimesi, kes soovivad sellest sõltuvusest vabaneda. Aga neid võiks käia veelgi rohkem, sest vaneamaealisi suitsetajaid on palju.

Härm on osalenud tubakast loobumise juhendmaterjalide väljatöötamisel ja koolitanud Tervise Arengu Instituudis sadu tervishoiutöötajaid. Just tema eestvedamisel on loodud Eesti haiglatesse tubakast loobumise nõustamise kabinetid.

Tema ise võtab nikotiinisõltuvusest pääseda soovivaid inimesi vastu Tallinna Kesklinna lastepolikliinikus ja Lääne-Tallinna keskhaigla Mustamäe tervisekeskuses. Rõhuasetus on just tubakast loobumisel, sest tänapäeval on kasutusel ka elektroonilised sigaretid, huuletubakas ja nikotiinipadjakesed, mis kõik tekitavad sõltuvust. Vanemate inimeste hulgas on valdav siiski sigarettide suitsetamine.

„Minu vastuvõtule jõudnud inimesed teavad, et suitsetamine on halb ja taunitav, kuid nad lihtsalt vajavad seda nikotiinikogust,“ nendib nõustaja. „Sageli on nad üksikud vanemad naised, kes elavad omaette ja suitsetavad varjatult oma eluruumis. Nad teevad seda rõdul või avatud akna all, kuid siis tõuseb suits teistesse korteritesse ja häirib naabreid. Sageli suitsetatakse köögis pliidi tõmbeventilatsiooni all. See ei tõmba suitsu aga korralikult ära ja tubakahõng imbub eluruumidesse,“ kirjeldab ta.

Halb lõhn toas on aga lähedastele häiriv. Tiiu Härm on küsinud oma kabinetis käinud teismelistelt, kas nende kodus keegi suitsetab. Tihti tuleb vastus, et kodus mitte keegi, aga suitsetajaks on vanaema või vanaisa, kes elab perest eraldi. Noored ütlevad, et nad ei tahagi vanavanemate juures eriti käia, sest hiljem lõhnavad riided suitsu järele.

„Miks ma seda neilt uurin? Aga sellepärast, et suitsetavate inimeste keskel alustavad ka lapsed suitsu proovimist varem kui mittesuitsetajate peres,“ räägib nõustaja. „Suitsetajal on sigaretid sageli lohakalt laual või kättesaadaval ja laps saab pakist neid märkamatult võtta.“