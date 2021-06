APTEEKER SOOVITAB: need tallad toetavad ka päriselt jalgu! 

Foto: Istockphoto

Ortopeediline tald on välispidiseks kasutamiseks mõeldud vahend, et parandada liikumiskvaliteeti. Selle põhifunktsioonid on parandada vereringet, tagada jalgade stabiilsust kõndides, vähendada koormust nii pahkluudele kui ka põlve- ja puusaliigestele, kaitsta jalgu deformatsioonide eest. Sisetallad korrigeerivad jalgade asendit, muutes seismise, kõndimise ja jooksmise mugavamaks. Lisaks jaguneb jalgade koormus taldade abiga ühtlaselt, see soodustab lihaste lõdvestumist ka kõndides.