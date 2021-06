TUKK TULEB PIDEVALT PEALE? Viis põhjust, miks päeval kipub uni tulema 

Foto: Istockphoto

Kes meist ei tahaks öösel hästi magada, et olla hommikust õhtuni toimekas nii tööl kui ka pereringis! Hea ja kosutav uni on üks tervise tugisambaid. Kuid märkimisväärne osa täiskasvanuist – umbes viiendik – kannatab päevase unisuse all.