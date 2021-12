SÕLTUVUS ON SALALIK! Psühholoog: meil on palju toimivaid alkohoolikuid, kelle elu on joomise tõttu häiritud

Eestis sureb igal aastal otseselt alkoholi tõttu üle 500 inimese, alkoholist kaudselt põhjustatud surmasid on mitu korda rohkem. „Kui inimesel on kahtlus, et tema alkoholi tarvitamise sagedus või kogused on kontrolli alt väljunud, soovitan teha AUDIT testi. See on internetis vabalt kättesaadav kümne küsimusega test, mis aitab alkoholitarvitamist objektiivselt hinnata,“ soovitab Confido Sõltuvusravikeskuse psühholoog Lauri Pihkva.