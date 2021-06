31 AASTAT TÖÖD ÕENA: „Iga tagasilöök või patsiendi lahkumine on emotsionaalne väljakutse. Kõigile see töö ei sobigi.“

Angelika Lall, üks tänavustest aasta õdedest, on töötanud õena 31 aastat. „Õel peab olema piisavalt empaatiat, südametarkust ja kannatlikku meelt, et seda ametit pidada. Ainult nii on patsiendid hoitud ja ravitud ning ka ise saab rahuliku südamega magada,“ ütleb Lall, kes juhib Tartu Ülikooli statsionaarse õendusabi osakonda.