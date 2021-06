ÜKS KÜSIMUS: miks teise vaktsiinidoosi aega ega kohta muuta ei saa?

Lühidalt öeldes on põhjus selles, et vaktsiini on praegu veel vähem kui on nõudlust. See tähendab, et iga doos on juba nädalaid ette kellelegi ära broneeritud ning kui inimene, kellel tuleb nüüd teise doosi aeg kätte, tahaks muuta kohta või aega, siis teises kohas või ajal lihtsalt ei ole tema jaoks vaktsiini või jääks keegi teine, kellele on aeg broneeritud, sellest ilma.