MUUTUS TULEKUL: peagi enam kiirabi iga abiküsijani ei kihuta 

Praegu moodustavad umbes pooled numbrile 112 tulevatest kõnedest need, mille puhul saadab häirekeskus välja kiirabi, politsei või pääste. Häirekeskus pole koostanud üldist korduva helistaja profiili, kuid see-eest on välja kujunenud sagedased probleemid, mille tõttu helistatakse. Kümne tüüpilisema tervisekaebuse hulgas on näiteks kaebused kõhu kohta, vererõhuprobleemid, hingamishäired ja nõrkus või halb enesetunne.