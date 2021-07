DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas norskamine mõjutab tõesti autojuhtimist? 

No kui arst käsib keelt näidata, ega ta siis ei eelda, et te autot juhite keel pikalt suust väljas. Norskamine on üks ohumärke, mis võib viidata uneapnoele – need on öised hingamisseisakud, mitte just eluohtlikud, aga võivad põhjustada unepuudust ja vastavalt päevasel ajal tähelepanuhäireid. Raskemal juhul ka roolis uinumist.