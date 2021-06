VIDEO | Tanel Kiige soovitus: reisige suvel Euroopas, vältige kaugemate ja eksootilisemate riikide külastamist

Tanel Kiik alustas taaskord positiivsete uudistega - 14 päeva nakatumine on langenud alla 100, seitse päeva oma on veelgi madalam. Nädala jooksul lisandus 500 nakatunut, mida on kõrghetkest 20 korda vähem. Ka vaktsineerimisega on jõutud eesmärgile lähemale ning kümnes maakonnas on vaktsineeritud üle 50% elanikest.

Minister palus ka kõikidel inimestel, kes pole end veel vaktsineerinud, seda teha, sest see aitab teise laine murret lõpetada ja kolmanda laine suurelt ära hoida. Kiik soovitas ka sel suvel reisida pigem lähiriikides ja Euroopas, sest kaugemate ja eksootilisemate riikide puhul on keeruline kontrollida viiruseolukorda.

Hanna Sepp ütles, et nakatumiskordaja R püsib 0,74 juures ning selle trendi jätkumisel jõutakse juuni lõpuks olukorda, mil päeval lisandub 30 nakatunut. Sepp lisas, et enamus maakondades on nakatumistrend languses, ent on ka erandeid, näiteks Raplamaa, kus ühel lasteasutuse lõpupeol viibis India tüvega nakatunud inimene ning nakatus teisigi üritusel viibinuid.

Sepp lisas, et India tüvi on Eestis pead tõstmas ning kui haigestumine on langustrendis, tuleb säilitada valvsus. Ta nentis, et India tüvi on nakkavam ning vaktsiinide suhtes vähem tundlikum. Terviseameti spetsialistil jagus ka rõõmusõnumeid, et hoolekandeasutustes ei ole tuvastatud ühtegi haigestumist ega surmajuhtu.

Marek Seer ütles, et vaktsineerimise võimekus on suurem kui huvi ning inimesi hakatakse informeerima ka eesti.ee portaali kaudu. „Palun ärge lükake vaktsineerimist edasi,“ sõnas Covid-19 vaktsineerimise töörühma juht.