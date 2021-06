KUI KAUA PÜSIB KAITSE KOROONA EEST? Teadlased: kolm kuud pärast vaktsineerimist hakkab antikehade tase langema 

SARS-CoV-2 mRNA vaktsiinid on osutunud väga tõhusaks – veres tekivad antikehad kahe kuni kolme nädalaga. Kuid vähe on andmeid selle kohta, milline on immuunvastuse kestus ehk kui kaua püsivad kaitset pakkuvad antikehad ning selle seos vanuse ja kõrvaltoimetega.

SYNLAB Eesti infektsioonhaiguste valdkonna juht ja Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia kaasprofessor dr Paul Naaber tõdes, et pärast teist vaktsiiniannust näitasid uuritavate vereandmed kõrget antikehade taset.

„Ent poolteist ja kolm kuud pärast vaktsineerimist hakkasid antikehade tasemed vähenema. Antikehade keskmine tase püsis siiski kõrgemal kui enne teise doosiga vaktsineerimist ja Covid-19 läbipõdenutel. Antikehade tasemed vaktsineeritutel olid märgatavalt ühtlasemad kui Covid-19 läbipõdenutel,“ rääkis Naaber.

Noorematel tekib parem kaitse

Uuringu kohaselt on vaktsineerimise tulemuslikkusel ja vanusel seos – noorematel püsivad antikehade tasemed kõrgemal, ent vanemate inimeste puhul tuleb vaktsineerimisega saadud antikehade vähenemist enam jälgida.

Tartu Ülikooli molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson kirjeldas, et T-rakkude vastused olid enamikul uuritavatel tuvastatavad ja antikehade langus ei tähenda veel, et vaktsineeritud ei oleks viiruse vastu kaitstud. „Meie uuringu tulemused viitavad, et Covid-19 vaktsineerimise korral tekib tugevam immuunvastus noorematel inimestel. See, et kõrgema vanusega inimeste näidud olid madalamad, oli mõneti oodatav, arvestades varasemaid kogemusi gripiviiruse vaktsineerimisega. Vaktsineerimise teel saadud immuunvastuse vähenemist tuleb vanemate inimeste puhul jälgida ja kaaluda tulevikus kolmanda doosiga kordusvaktsineerimist,“ rõhutas Peterson.