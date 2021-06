61 lähikontaktset: koroonaviiruse India tüve kolle sai Raplamaal alguse kunstide koolist

Terviseameti kinnitusel levib Raplamaal India tüvi, mis on nakkusohtlikum ning vaktsiinide suhtes vähem tundlikum.

Kolle sai alguse Kehtna Kunstide koolist. Enesele teadmata koroonaviirusega nakatunu käis ka lasteaia lõpuüritusel, mistõttu on ka seal lähikontaktseid. Jälgimise all on ka kohalik kool.