USA kiitis üle 20 aasta heaks uue Alzheimeri-ravimi 

USA toidu- ja ravimiameti teatel on piisavalt asitõendeid, et aducanumab vähendab ajus amüloid-beeta valkude ladestusi. Ajukoes ladestunud ebanormaalsed valgud häirivad närvirakkude tööd, mis viib lõpuks närvikoe kärbumiseni ehk atroofiani ning mäluhäirete, segaduse ja muude dementsuse tunnusteni. USA toidu- ja ravimiameti sõnul on piisavalt tõenäoline, et uus ravim võib patsientidele olulist kasu tuua.