Soome ja Eesti vahel reisivatel pendelränduritel avaneb võimalus end Tallinki laevadel vaktsineerida enne jaanipäeva 

Vaktsineerimise võimalust pakutakse Eesti isikukoodiga vähemalt 18aastastele inimestele järgmistel väljumistel suunal Helsingi-Tallinn:

Neljapäev, 17. juuni 2021 – 19.30 ja 22.30 väljumised Helsingist.

Reede, 18. juuni 2021 – 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 ja 22.30 väljumised Helsingist.

Vaktsineerimise läbiviimiseks laevadel on Tallinkile ja Confidole vajaliku nõusoleku andnud Eesti Vabariigi Terviseamet ning laevad vastavad kõikidele vaktsineerimiskeskustele seatud nõuetele. Laevadel on vaktsineerimise läbiviimiseks eraldatud vajalikud alad nii vajalike registreerimistoimingute kui süstimise läbi viimiseks ning loodud on ka vaktsineeritute 15-minutiliseks jälgimiseks vajalikud ootealad.

„Tallink Grupp on viimaste kuude jooksul järjekindlalt otsinud ja pakkunud lahendusi meie riikide ametkondadele, mis võimaldaksid meil viirusolukorra võimalikult kiirele paranemisele kaasa aidata ning riikidevahelise vaba liikumise taastada. Vaktsineerimise võimalust laevadel, jõudmaks nende inimesteni, kelleni ehk töistel põhjustel on muidu keeruline jõuda, oleme samuti arutanud meie ametkondadega juba mõnda aega, seega on mul hea meel, et saame juunikuus Eesti vaktsineerimisprotsessile omalt poolt kaasa aidata,“ kommenteeris laevadel läbi viidavaid vaktsineerimisi Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Püüame Tallinkis kogu aeg mõelda nö kastist välja ja pakkuda lahendusi, mis aitaksid kaasa nii Eesti majanduse kui turismi ja vaba liikumise kiiremale taastumisele. Loodan väga, et kõik need sammud ja lahendused, mida pakume ja rakendame, aitavad meie riikide ohutule taasavamisele kaasa ja meil õnnestub ühes riigis töötavad, kuid teises riigis elavad eestlased taas oma peredega ühendada,“ lisas Nõgene.

Tallinki laevadel läbiviidavate vaktsineerimiste lihtsustamiseks paluti riigilt vaktsineerimiseks eraldada ühekordse doosina süstitavat Jannseni koroonavaktsiini, mis aitab vältida lisakoormuse tekitamist Eesti tervishoiuasutustele, kuna teise doosi süstimise vajadust ja sellest tulenevat administratiivkoormust täiendavalt kellelegi ei teki.

„Confido peab kiiret ja tõhusat vaktsineerimist üheks kõige olulisemaks tegevuseks koroonapandeemia ohjamisel. Usun, et Tallinki laevadel vaktsineerimine annab võimaluse jõuda sihtgrupini, kelle jaoks tööränne on eluviis, aga kellel riikidevahelise liikluse piirangute tõttu oli seni keeruline vaktsineerimist plaanida. Ühedoosiline vaktsiin annab neile hea võimaluse end haiguse eest kaitsta. Kuna omame ka väärtuslikku kogemust vaktsineerimiskeskustest, suudame laevadel teostada vaktsineerimist kiirelt ja kvaliteetselt, tehes selle vaktsineeritavatele võimalikult mugavaks,“ selgitas Confido tegevjuht Risto Laur.