Tallinki laevadel lasi end koroona vastu vaktsineerida 468 inimest

„468 rõõmsat ja tänulikku inimest said eile ning üleeile hilisõhtustel väljumistel, koheselt peale Janssen vaktsiinidooside saabumist Tallinkini, kaitsesüsti Tallinki laevadel. Saime vähemalt osadele soovijatele abiks olla. Suur tänu meie partner Confidole, et meisse uskusite,“ kirjutab Tallinki juht Paavo Nõgene ühismeedias.

„Teiega koostöö on rõõm. Loodan siiralt, et riik leiab võimaluse töörändurite sihistatud vaktsineerimiseks. Meie ja Confido olime valmis mai kolmandast nädalast, soovitud plaanist saime paraku realiseerida ainult ühe nädala ühe päeva, hetkest mil saime vaktsiinidoosid. Oli algusest teada, et peale eilset Confidol meile meditsiinipersonali anda ei ole. Me oleme valmis andma Sotsiaalministeeriumile tasuta ruumid, kui leitakse, et nüüd antud teemasse usutakse ja/või oluliseks peetakse. Ühtegi komplikatsiooni terviserikete näol eile ei esinenud. Aitäh Tallinki kolleegid, et aitasite!“ tänab ta.