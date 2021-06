Ööpäevaga lisandus 59 koroonapositiivset, haiglaravi vajab 59 patsienti

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 530 531 inimesele

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 530 531 inimesele, kellest 173 157 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 357 374 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 10 588 doosi, kokku on manustatud 848 237 vaktsiinidoosi.