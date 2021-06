Millal algab ka Eestis 12–15aastaste vaktsineerimine koroona vastu?  

Eestis arutas neljapäeval riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon nooremate kui 16aastaste vaktsineerimist, ent otsuseid veel ei langetatud. Komisjoni liikme ja teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul kaaluti mitut küsimust – milline on vaktsiinide kättesaadavus ja mis on noorte vaktsineerimise eesmärk.

„Noorte inimeste vaktsineerimisega ei tohi võtta fookust vanematelt inimestelt,“ ütles viroloogiaprofessor esmaspäeval. Lutsar toonitas, et riigis peab olema noorte vaktsineerimiseks piisavalt palju süste ning neid ei tohi teha vanemate inimeste arvelt, kes põevad koroonaviirust raskemalt. Praegu on aga mRNA-vaktsiinide defitsiit.

Teismeliste vaktsineerimisega soovitakse ära hoida ka koolikoldeid, mis viimase pooleteise aasta jooksul niigi üürikese kontaktõppe ajal saatsid isolatsiooni sadu klasse üle Eesti. Lutsar tõdes, et uuringud on näidanud Pfizeri vaktsiini tõhusust noortele ning hoidnud ära nii viiruse leviku kui ka nakatumise.

Küll aga on selge, et kõigepealt hakatakse 12–15aastaste hulgas vaktsineerima riskirühma kuuluvaid ja kaasavate haigustega noori. Lutsari sõnul koostatakse praegu nimekirju, millised noored saavad esimesena süsti käsivarde. „Sisuliselt võib nende vaktsineerimisega koheselt peale haakata,“ nentis viroloog, jättes aga taaskord vastuse võlgu, mil võib ka sellega alustada.

Nooremate kui 16aastaste vaktsineerimisega tuleb ka juurde rida täiendavaid probleeme. „Vaktsineerijad vajavad täiendavat koolitust,“ ütles Lutsar. „Arstid on öelnud, et sisuliselt peavad nad hakkama nõustama kahte inimest – nii last kui ka lapsevanemat – ning see vajab veel eraldi käsitlust.“