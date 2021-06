ÜKSINDUS, LOOTUSETUS, MASENDUS: sünnitusjärgne depressioon räsib ka värskeid isasid 

Ooli arvates valitseb meil pigem suhtumine, et mees ei kurda ega nuta. Kindlasti mitte naisele nii raskel ja olulisel ajal, kui on rasedus ja lapse sünd! Kuid psühholoogi sõnul tuleks mõista, et me kõik, olenemata soost võime olla haavatavad, tundlikud, hädas raskustega ning meil on lubatud abi paluda.