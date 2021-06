Töörühm: AstraZeneca koroonavaktsiini teist doosi ei vahetata Pfizeri ega Moderna vastu 

Eeskätt puudutab see võimalust asendada AstraZeneca teine doos mõne mRNA vaktsiiniga (Pfizer, Moderna).

„Eestis käib suurvaktsineerimine, mille eesmärk on võimalikult kiiresti hõlmata võimalikult suur osa elanikkonnast. Kiireim ja tõhusaim võimalus saada erinevate COVID-19 tüvede vastu kaitse on kogu vaktsineerimiskuur läbi teha. AstraZeneca, Moderna ning Pfizeri vaktsiinide puhul tuleb manustada kaks kaitsesüsti ettenähtud vaheaegadega, Jansseni puhul üks kaitsesüst. Selle peale on üles ehitatud ka vaktsineerimiskeskuste töö, mis võimaldab Eestis kaitsesüsti saada tuhandetel inimestel päevas," ütles töörühma juht Marek Seer.

„Kõikide AstraZeneca vaktsiini teiste dooside asendamine mRNA vaktsiinidega ei ole ekspertide hinnangul vajalik, sest kaks doosi annavad piisava kaitse,“ lisas Seer.

Terviseameti kinnitusel aitavad kõik Eestis saadaolevad vaktsiinid ka COVID-19 uue ja agressiivsema delta tüve vastu, kui on läbi viidud kogu vaktsineerimiskuur.

„Jälgime murelikult olukorda, kus koroonaviiruse India ehk delta tüvi võtab järjest enam võimust. Tegemist on Eestis seni domineerinud UK ehk alfa tüvest nakkavama tüvega, mille puhul ei piisa nakatumise ärahoidmiseks sellest, kui inimene on saanud vaid ühe vaktsiinisüsti kahest,“ ütles Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

„Aga kui inimene on saanud näiteks kaks Astra Zeneca süsti ja viimasest doosist on möödunud kaks nädalat, pakub see raskete tagajärgede ärahoidmiseks piisavat kaitset. Isegi kardetud delta tüve puhul. Seetõttu ei maksa vaktsineerimist kergekäeliselt pooleli jätta,“ rõhutas Härma.

Küsimust arutas eelmisel nädalal ka riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon, kelle sõnul on uuringud COVID-19 vaktsiinide kombineerimise osas alles käimas. Esialgsetel andmetel võib kahedoosilise vaktsineerimisskeemi puhul kahe erineva tootja vaktsiinide kasutamisel kujuneda hea immuunvastus, ent samas võib esineda rohkem süstijärgseid kõrvaltoimeid.