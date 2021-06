Eestis on vaktsineerimise järel koroonasse haigestunud vaid Pfizeriga kaitsepoogitud inimesed 

Kaheksakümmend kuus. Just nii palju on ravimiameti andmetel inimesi, kes pärast teist vaktsiinisüsti ja nõutud päevade möödumist siiski koroonasse jäid, vahendas „Aktuaalne kaamera“. Vaid üks neist oli saanud Modernat, kõik ülejäänud olid vaktsineeritud Pfizeriga. Kuigi AstraZenecaga vaktsineeritute haigestumise kohta teateid pole, ei saa ravimiameti hinnangul väita, nagu oleks see Pfizeri vaktsiinist tõhusam.

„Siin on kindlasti oluline osa sellest, kui palju inimesi on millise vaktsiiniga vaktsineeritud. Paratamatult Pfizeriga on rohkem vaktsineerituid ja selliseid juhtumeid esineb ka rohkem,“ ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialist Kerstin-Gertrud Kärblane.

„Meil on haigestunuid 0,25 protsenti, mis on väga väike arv. Kui veel arvestada andmekvaliteeti sinna juurde, kes neist olid asümptomaatilised, siis usume, et see protsent on veel väiksem. Saab öelda, et vaktsiini efektiivsus on meil Eestis isegi kõrgem kui 95 protsenti,“ rõhutas Kärblane.