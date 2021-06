VIDEO | Seer: kõige paremini saame koroonaviiruse kolmandaks laineks valmistuda enda vaktsineerimisega 

Härma sõnul on Eesti keskmisel ohutasemel, mis tähendab, et vaktsineeritud inimese tõenäosus nakatumiseks on madal, vaktsineerimata inimese jaoks kõrge. Ta tõi ka välja, et kuigi langustrend on jätkunud, siis selle nädala esimestel päevadel on langustrend aeglustunud.

Terviseameti peadirektori asetäitja sõnul on reisidelt saabunud inimeste seas nakatunuid aina vähem, ent kui juhtumid Eestisse tuuakse, siis neil on suur mõju Eesti koroonajuhtudele. Härma sõnutsi on näiteks riiki toodud India tüve tõttu seotud 40 kohapealset nakatumist.

Härma sõnul ei ole seni näha, et India tüve kasv oleks toonud üleriigiliselt kaasa olulise nakatumise kasvu, küll aga on nakatumised kasvanud sellistes piirkondades, kus levib India tüvi. Juuni lõpuks saab kõrgema nakkusohtlikkusega tüvi ilmselt domineerivaks.

Härma tõi ka välja, et koroonaviirusega nakatuvad vaktsineerimata inimesed, samuti on koroonaviiruse vastu vaktsineerimata inimesed need, kes viibivad praegu Covid-19 tõttu haiglaravil. Ta ka lisas, et India tüve leviku ohuga võib suurendada vaktsineerimata vanemaealiste haigestumise risk.

Asetäitja rääkis ka, et uue teadusuuringu järgi on Covidi läbipõdemist seostatud diabeedi tekkimisega. Diabeet ohustab ka nooremaid inimesi ning Härma soovitas kõigil, kel on tekkinud diabeet, teha ka antigeeni test, sest sel võib olla seos koroonaviirusega.

Härma ka toonitas, et vaktsiinide kombineerimine on küll lubatud, ent selle vajaduse otsustab arst.