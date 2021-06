KAS SEE VÕIB OLLA ALLERGIA? Spetsialist selgitab, mis võib peituda tilkuva nina ja aevastamise taga 

Laborispetsialist lisab, et kase õietolmu molekulil on palju väga sarnaseid ja laialt levinud molekule (homolooge) pähklites, aga ka puu- ja juurviljades, millest tulenevalt tunneb kaseallergik ebameeldivat suu sügelemist ja turset vahel ka õunte, sarapuupähklite, herneste jms söömisel. „Võimalike reaktiivsete taimsete toiduainete nimekiri on üsna pikk, kuid see, kas ebamugavustunne kurgus metsapähklite söömisel on seotud õietolmuallergiaga, vajab täpsemat uurimist,“ selgitab Hunt.