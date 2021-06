Laps vajab elupäästvaks raviks  220 000 eurot. Ema: „Head inimesed, palun aidake meie pisitütart!“ 

Ravimi Zolgensma (geeniravi, mida sai Annabel) hind Desireele oleks Lastefondile teadaolevalt 2,13 miljonit eurot, Eesti riigile tuleks tasuda sellest ca 200 000 euro suurune käibemaks. Käibemaksuseaduses puudub alus erandite tegemiseks, nendib Maksu- ja Tolliamet TÜK Lastefondile saadetud vastuses.

Kõiki neid erinevaid aspekte kaaludes, pidades nõu raviarsti ja perega, otsustas Lastefondi nõukogu toetada ravimi Risdiplam (Evrysdi) soetamist. Tegemist on kõige uuema ravimiga, mis stimuleerib valgu tootmist vigases geenis, ning Desiree haiguse diagnoos, tema vanus ning seisund vastavad ravi näidustustele. Ravim on igapäevaselt manustatav, ravi sellega on eluaegne. Lapsele ravi võimaldamiseks on esialgu vaja koos riigile makstava käibemaksuga kokku koguda 220 000 eurot.

Lastefondi strateegiajuhi Siiri Ottender-Paasma sõnul on äärmiselt kahetsusväärne, et Eesti ainsa Euroopa riigina jätab endiselt raske lihashaigusega lapsed igasugusest ravivõimalusest ilma: „Head otsustajad! Vaadake sellele pisitüdrukule ja tema perele silma! Nad peavad elama teadmisega, et ravim on küll olemas, aga nende laps seda ei saa,“ ütleb Ottender-Paasma ja lisab, “vähe sellest, et riik pöörab perele selja, nõuab ta aitajate käest veel käibemaksuna lisagi. Kurb ja kahetsusväärne!“

„Pöördume heade annetajate poole taaskord suure palvega, sest meil ei ole kahjuks muud võimalust pisikest Desireed aidata. Riigipoolne sõnum perele oli kurvaks tegev – lihtsalt, et seadus ei luba ja lahendust ei ole. Lastefond pisarais emale sama öelda ei saa – peame vähemasti proovima aidata! Usume, et kõik on võimalik, kui selleks on siiras soov ja tahe. Teame, et meie annetajad on suure südamega ja empaatilised – koos suudame pisikesele Desireele anda võimaluse ja lootuse ning tema ema silmist pisarad pühkida,“ ütleb Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves.

Desireed saab aidata, tehes annetuse Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, märkides selgitusse „Desiree“:

