RÕÕMUPISARAD: pool pisikesele Desireele esialgu vaja minevast ravirahast on koos!

Desiree on väga vapper 1,5 aastane pisike tüdruk, kes ütleb oma esimesi sõnu, suudab iseseisvalt istuda ning tahab väga ka oma vennale järele lipata, kuid jalad ei tee koostööd. Ka oma pisikesi käsi ei jaksa Desiree enam rinnast kõrgemale tõsta ning kui ta varem käputas, siis nüüd enam mitte. Meditsiinilises keeles on tegemist motoorsete oskuste taandarenguga, lapse vaimseid võimeid haigus ei mõjuta.

Samal teemal Uudised VÄIKE TÜDRUK OOTAB NEERUSIIRDAMIST. Ema: „Alguses lootsime, et ta saab terveks, aga nüüd oleme olukorraga leppinud.“ Tartu Ülikooli Kliinikumi geneetikakeskuse juhataja, professor Katrin Õunapi sõnul on pikas perspektiivis vajalik arstidel, teadlastel ja Eesti Haigekassal leida ühine parim lahendus spinaalse lihasatroofiaga sündivate laste abistamiseks: „Selleks võiks olla antud haiguse sõeltestimine kõigil vastsündinutel ja õigeaegse ravi alustamine. Sellega me ennetame spinaalse lihasatroofiaga lastel sümptomite teket.“

Ravi on eluaegne

Lastefondi nõukogu teeb oma otsused toetudes raviarstide ja spetsialistide hinnangule ning võttes arvesse väga erinevaid aspekte – sel korral olid kriteeriumiteks ka ravimi tarnekiirus ja ravimitootja valmidus koostööks. On siiralt hea meel, et kolmest ravimitootjast kaks olid valmis tegema Lastefondiga koostööd, kolmas, geeniravi tootja Novartis Gene Therapis aga paraku mitte.

Ravimi Zolgensma (geeniravi, mida sai Annabel) hind Desireele oleks Lastefondile teadaolevalt 2,13 miljonit eurot, Eesti riigile tuleks tasuda sellest ca 200 000 euro suurune käibemaks. Käibemaksuseaduses puudub alus erandite tegemiseks, nendib Maksu- ja Tolliamet TÜK Lastefondile saadetud vastuses.

Kõiki neid erinevaid aspekte kaaludes, pidades nõu raviarsti ja perega, otsustas Lastefondi nõukogu toetada ravimi Risdiplam (Evrysdi) soetamist. Tegemist on kõige uuema ravimiga, mis stimuleerib valgu tootmist vigases geenis. Desiree haiguse diagnoos, tema vanus ning seisund vastavad ravi näidustustele. Ravim on igapäevaselt manustatav, ravi sellega on eluaegne. Lapsele ravi võimaldamiseks on esialgu vaja koos riigile makstava käibemaksuga kokku koguda 220 000 eurot.

Lastefondi strateegiajuhi Siiri Ottender-Paasma sõnul on äärmiselt kahetsusväärne, et Eesti ainsa Euroopa riigina jätab endiselt raske lihashaigusega lapsed igasugusest ravivõimalusest ilma: „Head otsustajad! Vaadake sellele pisitüdrukule ja tema perele silma! Nad peavad elama teadmisega, et ravim on küll olemas, aga nende laps seda ei saa,“ ütleb Ottender-Paasma ja lisab, “vähe sellest, et riik pöörab perele selja, nõuab ta aitajate käest veel käibemaksuna lisagi. Kurb ja kahetsusväärne!“