SÜDAMLIK TÄNU ANNETAJATELE! Haruldase geenihaigusega Gertu-Liina saab kallist ravi, mille mõju on juba näha!  

Asjad liiguvad paremuse suunas

„Praeguseks on Gertu-Liina võtnud rohtu üle kahe kuu ning selle mõju on selgelt näha – tema kõne on märgatavalt arenenud," rõõmustab dr Sander. „Ravi, mis on mõeldud just lapse vaimse arengu toetamiseks, on oma eesmärki täitmas ning negatiivseid kõrvalnähte ei ole esinenud."

Gertu-Liina ema Käroli sõnul on neil väga hea meel, et Gertu-Liina on hakanud nende paari kuu jooksul palju rohkem suhtlema ja rääkima kui varem. See annab lootust, et ravi tõesti aitab.

„Meil on vahepeal olnud väga raskeid aegu ning epilepsiahoogusid on Gertu-Liinal endiselt, kuid asjad liiguvad paremuse suunas. Püüame hoida rahulikku tavarutiini, sest suured muudatused ja ootamatud sündmused võivad kutsuda Gertu-Liinal esile krambihooge. Ta saab jälle käia lasteaias, kus talle väga meeldib. Õnneks on meil väga tore lasteaed koos abivalmis ja mõistvate õpetajatega, kes on meie perele igati toeks,“ räägib Gertu-Liina ema.

Haigete lastega pered ei saa oodata

Tallinna Lastehaigla Toetusfond toetab peresid, kes vajavad abi kalliste ravimite soetamisel, mille maksumust haigekassa ei kompenseeri. Toetusfond lähtub rahastamisotsuse tegemisel alati lapse raviarsti soovitusest. „Juhtumeid, kus lapsel diagnoositakse haruldane haigus, millele ei ole varasemalt ravi leidunud ning seetõttu ka haigekassa hinnakirjas vastav rida puudub, tuleb ette üha sagedamini,“ lausub Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer.

„Protsess uue ravimi hankimisest kuni haigekassa hinnakirja jõudmiseni võtab tavaliselt aega, kuid perel, kus kasvab harva esinevat haigust põdev laps, ei ole võimalik oodata. Uute ravimite hinnad võiva ulatuda kümnetest tuhandetest kuni sadade tuhandete eurodeni aastas. Siin saabki appi tulla Toetusfond, kes võtab ravimi ostmise senikauaks enda kanda. Toetusfond omakorda saab peresid aidata vaid siis, kui meil on piisavalt suur hulk toetajaid.“