LUGEJAKIRI | Oleme elanud koos viirusega üle aasta. Aga millise hinnaga? 

Viiruse ohjeldamiseks on rekordilise ajaga loodud mitmeid vaktsiine. Uuringud ja statistika näitavad, et vaktsiinid, mis praeguseks hetkeks kasutusele võetud, on ohutud, kuigi kasutamisel on esinenud ka harvaesinevaid tüsistusi ja see hirmutab inimesi. Kas vaktsiin on päästja? Kes saab olema see üks sajast tuhandest, kes võib tüsistuste tõttu surra?