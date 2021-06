VALMISTU JAANIPÄEVAKS! Vaata, mida peaksid juba praegu koju varuma, et pühad ei läheks tervisemurede pärast nässu! 

Suve paratamatud kaaslased on igasugused putukad- sääsed, parmud, herilased ja puugid. Putukate peletamiseks tasub käepärast hoida universaalset tõrjevahendit, mis sobib nii lastele kui ka täiskasvanutele, ei riku riideid ega ärrita nahka. Näiteks Free putukatõrjevahend (aerosool) annab efektiivse ja lõhnatu kaitse putukate vastu. See annab ka pika, 6–8 tundi kestva kaitse puukide, sääskede, parmude, kihulaste ja muude putukate vastu. Lastele on putukate tõrjumiseks loodud MozziWatch Kids taaslaetavad käepaelad. Iga täitetablett tagab kuni 15 päeva kaitset.

Päikesekreemi valimisel on kõige olulisem teadvustada, et vajame päikesekaitsetooteid suveperioodil ka pilves ilmaga rattaga sõites või linnatänaval jalutades. Päikesekreemi tuleb kasutada nii sportides, aias toimetades kui muudel vabaõhutegevustel.

Päikesekaitsetooteid on soovitatav osta apteegist, sest apteegis müüdavate toodete toimeained ja tootmiskeskkond on läbinud range kontrolli. Need tooted on valminud arstide ja teadlaste koostöös, läbinud nii dermatoloogilised kui ka kliinilised uuringud ning on väikese allergiariskiga.