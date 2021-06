ÕL VIDEO | PÄÄSTVAD TEADMISED: kuidas elustada abivajajat? 

Iial ei või teada, millal just sina võid päästa kellegi elu. Kuidas õigesti elustada, seda õpetas Õhtulehe reporterile Lääne-Tallinna Keskhaigla intensiivraviosakonna õendusjuht Jevgeni Ivinski.

„Kui inimene on surnud, siis seda on kohe näha, sest tema nahk muutub lillakaks. See näitab, et verevoolu soontes ei toimu, ja viitab sellele, et ajurakud hakkavad 5-6 minuti jooksul surema,“ selgitab Ivinski. Kui näed maas pikali olevat inimest, siis ära oota kiirabi saabumist, vaid alusta kohe elustamist. Kindlasti ei tohi kannatanut nähes sattuda ise šokki ja jätta inimest abita.

Elustades käitu nii:

1. Kõigepealt ürita inimest äratada, õrnalt raputada või hüüda. Võib talle ka kergelt valu tekitada, nt vajutada kõrvalestale. Kui inimene ei reageeri ja näed, et tema nahk muutub veelgi rohkem lillaks, siis see näitab, et ta on surnud.

2. Kui kannatanu ei ärka, tuleb tõsta tema alalõug üles, tasapisi avada suu ning veenduda, et ülemistes hingamisteedes poleks võõrkeha, nt oksemassi.

3. Edasi tuleb vaadata, kas rindkere tõuseb. Kui rindkere ei tõuse, siis on patsient elutu. Siis tuleb kutsuda appi lähedalolijaid ja samal ajal helistada kiirabisse. Tuleb täpselt rääkida, kes helistab ja mis juhtus. Kas oled pealtnägija või tunnistaja. Info peab olema arusaadav. Kiirabi tuleb säärases olukorras 2-3 minuti jooksul. Aega on 5 minutit, et vältida kannatanu ajurakkude surma.

3. Järgmisena tuleb võtta kannatanu rindkere paljaks. Vajutada tuleb rindkere keskele, rinnanibude vahelisele piirkonnale. Sellele osale tuleb panna algselt üks käsi. Teine käsi tuleb asetada esimese käe peale, näiteks sõrmseongusse. Kiirus peab olema 100–120 vajutust minutis ehk ühes sekundis kaks pumpamist. See on päris kiire tempo. Küünarnukid peavad olema sirged ja elustaja ise peab kallutama rindkerega veidi ettepoole. Tegevust tuleb korrata seni, kuni kiirabi saabub.