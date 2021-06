Lutsar: kõik Venemaalt Eestisse saabujad peaksid olema kohustatud koroonaproovi andma 

Eestisse saabuvad Venemaa elanikud peavad riiki sisenemiseks ette näitama negatiivse koroonatesti või läbipõdemist või vaktsineerimist tõendava dokumendi. Teadusnõukoja juhi Irja Lutsari arvates peaks riiki sisenevate inimeste kontroll tugevam olema. Lutsari hinnagul ei pruugi praegune kontrollisüsteem Venemaal aina laiemalt leviva nakkuse ja uute viirustüvede valguses enam nii tõhus olla.

„Mida me saame küll teha, et kui need inimesed tulevad tagasi, ja isegi siis, kui nad on vaktsineeritud, siis nende uute tüvede valguses ei ole vaktsiin alati sajaprotsendiliselt efektiivne. Nad peaksid tegema testi, kui nad tagasi tulevad,“ ütles Lutsar ERRi raadiouudistele. „Kui test on negatiivne, siis on tõenäoliselt vabam see liikumine. Aga kui test on positiivne, siis ei tohiks kuhugi minna. Ilmselt piiril testimini maandaks natuke seda riski.“

Narva piiripunktis toimub Covid-testimine ööpäevaringselt, aga see on vabatahtlik.

„Muidugi on oluline testida mitte ainult neid, kes tahavad, vaid oluline on kõiki testida. Ma väga loodan, et Eestis leitakse seadusega sellised võimalused, et niikaua, kuni see pandeemia püsib, saaksime seda rakendada,“ lisas Lutsar.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik on nõus, et pandeemia leviku piiramiseks on välismaalt saabujate kontroll oluline. Eeskätt oleks ministri sõnul vaja panustada Eesti elanike vaktsineerimisele. Mis aga puudutab kohustusliku testimise juurutamist Narva piiripunktis, siis Eesti elanike suhtes selleks praegu seaduslikku alust pole. See võiks kõne alla tulla inimeste puhul, kes pole Covidit põdenud ega selle vastu vaktsineeritud, kuid hetkel pole see võimalik.

„Oleme valitsuse tasandil kokku leppinud, et justiitsministeerium teeb vajaliku analüüsi, millised on need õiguslikud muudatused, mis oleksid vajalikud selleks, et saaksime teatud juhtudel nõuda inimestelt juba eelnevalt tehtud negatiivset testi. Sest see on kõige kindlam viis väljastpoolt toodava viiruseohu vähendamiseks. Selliseid muudatusi ma kindlasti toetan. Aga minu seisukoht on, et selline nõue peaks kehtima kõrgema nakkusriskiga riigi puhul ja vaktsineerimata ning läbipõdemata inimeste puhul,“ seletas Kiik.