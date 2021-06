KUS ON LÄHIM WC? Loodi rakendus, mis aitab leida kiiresti tualeti nii soolehaigetel kui teistel hädasolijatel   

Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts (EPSS) lõi kaardirakenduse, millega on võimalik leida ja navigeerida lähima WC-ni. Kaart ja navigeerija on leitav seltsi kodulehel www.ibd.ee/wc-kaart. Tänaseks on lisatud rakendusse 250 WC-d, kuid kõikl inimesed ja ettevõtted võiksid anda teada avalikest WC-dest, mida on võimalik hädas olijail kasutada.

„Mul on ka väga suur palve kõikidele inimestele ja ettevõtetele üle Eesti, et te annaksite teada avalikust WC-st, et saaksime kaarti täiendada ning nii abiks olla tõesti kõigile, kes seda vajavad,“ lisas Janek Kapper.

Janek Kapper näitab kaarti, mis on loodud soolehaigetele, et nad pääseksid vajadusel kiiresti tualetti. Foto: Erakogu

EPSS on loonud ka WC-kaardi, et selle ette näitamisel saab soolehaige viivitamatult pääsu lähimasse tualetti. WC-kaardi esitanud inimese võiks lubada puuetega inimestele mõeldud tualetti, tasulisse WC-sse tasuta, klienditualetti nt kohvikutes (kuigi inimene pole klient) ning personalitualetti. WC-kaarte antakse välja põletikulise soolehaigusega patsientidele ehk vaid EPSS-i liikmetele.

Kroonilised põletikulised soolehaigused on Crohni tõbi ja haavandiline koliit. Kõige tavapärasemad sümptomid on kõhulahtisu, verine väljaheide ja kõhuvalu ning Crohni tõve korral kaalulangus. Haigus võib tekkida igas vanuses, kuid tavaliselt haigestutakse noores eas (15.–35. aastaselt). Haigestumise põhjused ei ole teada – arvatakse, et haiguse tekkeks on oluline pärilike ja keskkonnafaktorite koosmõju ning soole mikrofloora eripära.