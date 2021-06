KUKKUSID JA HAMMAS TULI ÄRA? Tegutse kiiresti nii, et seda saaks tagasi istutada!  

Kui on juhtunud hambatrauma, on oluline meeles pidada, et tegu on peapiirkonna traumaga ja kui sellega kaasnevalt kaotab inimene teadvuse, patsient ei ole kontaktne või esineb mõni muu märk, mis viitab ajutraumale, tuleks esmalt kiirustada erakorralise meditsiini osakonda ehk EMO-sse, et hammast päästes mitte midagi olulisemat maha magada.

Kõige värskemad Tervise uudised otse sinu postkasti „Kui aga patsiendi üldseisund on hea, siis tasub esmalt pöörduda oma hambaarsti poole või lähimasse esmaabi osutavasse hambakliinikusse, sest traumapunktis hammast ei ravita. Väiksemate traumade puhul ooteaeg erakorralise meditsiini osakonnas sageli väga pikk ja nii kaotatakse hamba päästmise seisukohalt väärtuslikku aega,“ ütleb dr. Pallase.

Dr Pallase on Kliinik 32-s spetsialiseerunud keerulistele hambakirurgia juhtumite lahendamisele. Ta ütleb, et hambakirurgias on hamba ümberistutamiseks aega kuni 10 minutit. “Seega pole mingit alust loota, et trauma tõttu suust välja kukkunud hamba tagasiistutamise hea prognoos kunagi palju rohkem aega oleks, kuigi me iga kord anname endast maksimumi.“

Hambatraumad statistikas ja kasulik äpp

Ligikaudu üks neljandik kõigist kooliealistest lastest kogeb kooliaastate jooksul jäävhammaste mingit tüüpi traumat. Numbriliselt kõige sagedamini saadakse traumasid ülemistele keskmistele lõikehammastele ning kõige sagedamini saavad neid traumasid 7–9-aastased lapsed.

Mõnel spordialal (hoki, poks) soovitatakse hambatraumade vältimiseks kasutada hambakaitsmeid, kuid ka ratta, tõukeratta või rulluiskudega kukkumised on sageli hambatraumade põhjuseks. Et olla õnnetusteks valmis tasub lapsevanematel ja treeneritel oma telefoni alla laadida hambatraumade puhul juhiseid andva mobiilirakenduse „Tooth SOS“. See äpp aitab kriitilises olukorras õigeid otsuseid teha.