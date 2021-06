VAATA, MIDA SUHU PISTAD! 5 nippi, kuidas olla pärast jaanipäeva sama heas vormis kui enne 

Personaaltreener ja Rakvere saadik Siim Kelner jagab nõuandeid, mida järgides oled ka pärast pikki jaanipidustusi sama heas vormis kui enne.

Grilli kõrvale valmista ka juurvilju

Grillihooaeg ei tähenda pelgalt seda, et toidulaual on vaid tummine liha ja toorvorstid. Menüüs on oluline osa ka maitsval ning värvilisel salatil, mis on kerge ja vitamiinirikas ning sobib ideaalselt grilli juurde. „Minu enda üheks lemmikuks on punase kapsa salat fenkoli ja sinihallitusjuustuga, sest toitainerikas punane kapsas ja fenkolis sisalduvad kiudained hoiavad kõhu kauem täis,“ lisas Kelner ning soovitas proovida ka küpsetatud juurvilju, mis saavad grillil mõnusalt suitsuse maitse.

Joo isetehtud tervislikku maitsevett

Unusta ebatervislikud ja suhkrurikkad karastusjoogid! Too oma jaanipäeva menüüsse põnevad maitseveed, mis on palaval suvepäeval tervislikuks kosutuseks ning mida on lihtne valmistada. Eestis hakkavad peagi valmima esimesed suvised maasikad ja seega on ideaalne aeg proovida maasikate ning basiilikuga maitsevett.

„Lisa maasikaid ja basiilikut tunde järgi tavalisele joogiveele ning saadki mõnusa maitsekombo,“ sõnas Kelner, kes soovitas julgelt erinevate suviste marjade ja puuviljadega kodus maitsevett valmistada.