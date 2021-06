ALKOHOL VIIB RÄNKADE ÕNNETUSTENI: psühholoog annab kolm head nõuannet, kuidas on kergem seltskonnas kaine püsida 

Joobes mootorsõidukijuhi süül on viimase kolme aasta jooksul kaotanud elu üle kümne inimese aastas. Statistika näitab, et suvel kasvab joobes juhtimisega kaasnevate liiklusõnnetuste arv. „Selle suve liikluspilti võib mõjutada lisaks tavapärastele käitumisharjumustele ka piirangute leevenemine,” rääkis Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert Liis Sepp.

Foto: Pixabay

2020. aastal transpordiameti läbi viidud küsitlusuuringutes hindasid kõik vastanud joobes sõiduki juhtimist ohtlikuks, kuid nii mõnedki tunnistasid, et on juhtinud mootorsõidukit alkoholi või narkootilise aine mõju all või istunud autosse, mille rooli keerab joobes juht.

Vette kukkumiste arv on ajas kasvanud ning peamiseks põhjuseks on olnud taas alkohol. „Kõik suplemisel uppunud tööealised inimesed olid joobes,” lisas Saaremets. Tema sõnul on üle Eesti on uppunute arv ühtlaselt kasvanud ning veekogudeks tiik, järv, jõgi, meri või kraav.